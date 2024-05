Napoli, dalla Spagna arrivano dettagli sul futuro di Kvaratskhelia: senza rinnovo potrebbe andare al Barcellona

Il destino di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli è sospeso nel limbo del rinnovo contrattuale, un negoziato che potrebbe plasmare il suo futuro nel calcio europeo. Secondo fonti di Sport, senza un accordo per estendere il suo contratto con il club partenopeo, il giovane talento georgiano potrebbe cercare attivamente una cessione. Il Barcellona è pronto ad approfittare di questa situazione, mantenendo viva la speranza di aggiungere Kvaratskhelia alla loro rosa.

Le speranze del Napoli sono alte sul rinnovo

Le speranze del Napoli di concludere positivamente il rinnovo sono alte, con il quotidiano spagnolo che riporta che i negoziati potrebbero giungere a una conclusione già questa settimana. L’agente del giocatore, Manuka Jugeli, è attualmente a Napoli per discutere i dettagli del contratto.

Si prevede che Jugeli chiederà un significativo aumento di stipendio per il suo assistito, portandolo fino a 5 milioni di euro netti all’anno, oltre a bonus aggiuntivi e una clausola di rescissione che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Jugeli è a conoscenza dell’interesse del Barcellona per Kvaratskhelia e della loro disposizione a fare un’offerta per il giocatore, nonostante il fatto che il suo attuale contratto con il Napoli scada nel 2027. Tuttavia, il negoziato con il Napoli si presenta come una sfida complessa, con il club partenopeo che non è noto per facilitare facilmente le trattative.

In assenza di un accordo soddisfacente con il Napoli, il talento georgiano potrebbe essere spinto a cercare altrove opportunità, alimentando ulteriormente l’attenzione del Barcellona su di lui.