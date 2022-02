Napoli, dalla Spagna azzardano: Morata in azzurro a far coppia con Osimhen

Clamorosa e molto fantasiosa la notizia rilanciata nelle ultime ore da Fichajes. Secondo il media iberico infatti, il Napoli si sarebbe interessato ad Alvaro Morata per il prossimo anno. Attuale centravanti della Juventus, la prossima stagione l’attaccante spagnolo dovrebbe tornare all’Atletico Madrid, club detentrice del suo cartellino.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo però, non è da escludere una sua permanenza in Serie A, proprio tra le fila del Napoli. Nella squadra azzurra infatti con ogni probabilità Andrea Petagna andrà via, e Alvaro Morata potrebbe rappresentare un buon partner di Victor Osimhen, ma anche una sua alternativa.

L’affare comunque è irrealizzabile soprattutto per un motivo particolare. Pur volendo ipotizzare un reale interesse nel Napoli nei confronti di Morata, l’ingaggio percepito dall’attaccante bianconero non è alla portata del Napoli, soprattutto con la nuova politica che sta venendo adottata in quest’ultima stagione.

Per permettere al Napoli di acquistare Morata, il centravanti dovrebbe ridursi nettamente l’ingaggio, oppure l’Atletico Madrid dovrebbe partecipare in maniera decisa ad elargire lo stesso. Sì tratta comunque di congetture ed ipotesi fantasiose al momento.

Lo scenario più probabile vede Alvaro Morata accettare il corteggiamento di Barcellona o Siviglia. Il piano B invece prevede la permanenza all’Atletico Madrid, dove il centravanti spagnolo potrebbe provare a riscattarsi dopo un periodo abbastanza opaco.