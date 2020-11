Napoli, dalla Spagna: “Fabian rifiuta il rinnovo, su di lui l’interesse di Carlo Ancelotti”

Il campionato di calcio è quasi nella sua fase centrale. Nonostante ciò, la dirigenza napoletana è impegnata nel programmare il futuro e in particolare nel rinnovo contrattuale di alcuni calciatori. Secondo quanto appreso dalla Spagna, però, ci sono i primi grattacapi per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Le ultime indiscrezioni, infatti, riportano di un rifiuto da parte di Fabian Ruiz di firmare il rinnovo contrattuale con la SSC Napoli. Il giocatore, infatti, sarebbe disposto a rinnovare il suo contratto con un ingaggio maggiore, ma non con una clausola altisonante.

Il presidente azzurro, infatti, avrebbe proposto al calciatore un rinnovo fino al 2025 con una maxi clausola rescissoria al fine di evitare le lusinghe di alcuni dei maggiori club al Mondo quali Barcellona e Real Madrid.

Lo spagnolo, infatti, sa che in caso di rinnovo e clausola monstre, sarebbe praticamente impossibile lasciare Napoli nell’immediato o comunque il prossimo anno.

Inoltre, come si apprende dalla Spagna, su Fabian vi sarebbe anche il forte interesse di Carlo Ancelotti. L’Everton, infatti, potrebbe garantire al calciatore non solo uno stipendio maggiore rispetto al Napoli, ma anche la possibilità di firmare senza nessuna clausola. Ciò consentirebbe al giocatore di aumentare il suo stipendio nell’immediato e non precludere un possibile futuro in Spagna.