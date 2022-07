Napoli: dalla Spagna potrebbe arrivare Neto

Continuano le novità in casa Napoli per quanto riguarda il compartimento dei portieri. In questa sessione di mercato il club azzurro è alla ricerca di un portiere da affiancare a Meret che, nonostante la cessione di Ospina all’Al-Nassr, non ha ancora firmato per il rinnovo.

Il Napoli sembrava aver puntato gli occhi sullo spagnolo Kepa ma le ultime indiscrezioni riguardano il possibile arrivo di Neto e le condizioni vantaggiose legate all’acquisto.

Norberto Murara Neto, classe 1989, ha vestito nelle ultime tre stagioni calcistiche la maglia del Barcellona che adesso lo lascerebbe andare via a parametro 0 a patto che il calciatore rinunci ai soldi arretrati dovrebbe ricevere dal club spagnolo. Neto, infatti, è da diverso tempo che chiede di lasciare il Barcellona ed ora il Napoli rappresenta una piazza importante per poter rilanciare la propria carriera.