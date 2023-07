Napoli, dalla Spagna rivelano: “Odriozola stuzzica De Laurentiis, acquisto a sorpresa dal Real Madrid”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha messo nel mirino un calciatore del Real Madrid, il terzino Alvaro Odriozola. Secondo quanto rivelato dal portale spagnolo Defensa Central. il club partenopeo sarebbe disposto ad investire sul calciatore dei blancos per la prossima stagione nel ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo.

Cresciuto nelle giovanili della Real Sociedad, il terzino è successivamente stato acquistato per 30 milioni di euro dal Real Madrid. Con i blancos, però, la sua avventura non è stata eccezionale, con il club che ha deciso di cederlo in prestito prima al Bayern Monaco e poi lo scorso anno alla Fiorentina. Con la maglia del Real Madrid sono state 49 le presenze, anche con tre reti.

Il Napoli potrebbe approfittarne ed acquistare il calciatore in prestito annuale con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro la prossima stagione. Un’operazione alla Ndombele che sta stuzzicando non poco la dirigenza partenopea e che potrebbe scavalcare Davide Marco Faraoni in caso di addio di Alessandro Zanoli.