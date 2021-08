Napoli, dalla Spagna sicuri: “Definita la trattativa con Berge, accordo per 14 milioni di euro”

Il calciomercato del Napoli è ancora fermo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che nella giornata di ieri ha annunciato l’incontro con l’allenatore Luciano Spalletti per programmare i possibili acquisti e cessioni nei prossimi giorni.

“Devo raggiungere Spalletti perché io domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni. Chi c’è c’è e chi non c’è non c’è e a settembre si parte fino alla fine“.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todo Fichajes, gli azzurri avrebbero ormai definito l’accordo con il centrocampista dello Sheffield Utd e della nazionale norvegese Sander Berge.

Dalla Spagna addirittura rivelano di un accordo trovato sulla base di 14 milioni di euro e di una trattativa che si avvia verso la conclusione.

Resta da limare soltanto qualche dettaglio per quanto riguarda il riconoscimento dei bonus. Con l’eventuale arrivo di Berge il Napoli completerebbe il reparto centrale del campo anche se è facile immaginarsi una possibile cessione illustre.