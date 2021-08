Napoli, dalla Spagna sicuri: Lorenzo Insigne andrà via

Ogni giorno che passa, Lorenzo Insigne si allontana dalla SSC Napoli. Il giocatore azzurro ha infatti il contratto in scadenza a giungo 2022 e al momento non ci sono i margini per trattare il rinnovo.

Secondo quanto riportato dalla Spagna dal portale Fichajes, il capitano azzurro dirà addio alla squadra anche perché Aurelio De Laurentiis ha intenzione di fare cassa sul suo giocatore più forte.

All’estero due sono le squadre pronte ad accontentare le richieste del patron azzurro, Arsenal e Tottenham.

Per cedere il suo attaccante Aurelio De Laurentiis ha chiesto 30 milioni di euro, una cifra che i club inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto in questi ultimi giorni di mercato.

Altre squadre europee ed italiane, quale Inter e Milan, sono pronte a fare follie prendendo a zero. La cosa certa è che il capitano azzurro andrà via e dalla Spagna non hanno alcun dubbio a riguardo.