Napoli, dalla Spagna sono sicuri: Mertens tra Arsenal e Manchester United

Se per la stampa italiana le probabilità di un rinnovo contrattuale tra Dries Mertens ed il Napoli sono molto alte, lo stesso non si può dire per la compagine iberica. Dalla Spagna infatti, ed in particolare da AS, è stata lanciata quest’oggi la notizia di un forte interessamento di Arsenal e Manchester United sul belga.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo infatti, Dries Mertens non rinnoverà con il club partenopeo. Pare infatti che per gli iberici questa opzione non sia minimamente da considerare.

Ecco allora che sul calciatore si scatenerebbero gli interessi delle grandi squadre europee. In particolare AS menziona Arsenal e Manchester United. Le due squadre di Premier League starebbero provando a far leva sul proprio blasone per convincere Mertens ad accettare il trasferimento.

Dries Mertens dal canto suo ha più volte però fatto capire di preferire la permanenza in quel di Napoli, con un contratto però che soddisfi le proprie richieste. Inoltre, secondo quanto si apprende questa volta dai vari media italiani, Aurelio De Laurentiis si sarebbe avvicinato tantissimo alle volontà del calciatore.

Con molte probabilità quindi Dries Mertens non solo rimarrà un giocatore del Napoli, ma vi si confermerà al centro del progetto tecnico. Ovviamente però la situazione contrattuale attuale del giocatore non permette di escludere alcuna ipotesi, anche perché la concorrenza sulle sue tracce è molta ed agguerrita.