Napoli, dalla Svizzera annunciano: “Ricardo Rodriguez al Napoli, si chiude nelle prossime ore”

Il mercato del Napoli, fino a questo momento, fa capire le intenzioni societarie per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, infatti, sta chiudendo diversi acquisti che andranno a sostituire alcuni calciatori che, nella prossima stagione faranno le valigie ed andranno via da Napoli.

Fino a questo momento sono ben quattro gli acquisti messi a segno da parte della SSC Napoli: Demme, Lobotka, Rrahmani e Politano. Tutti gli acquisti sono stati fatti per il nuovo allenatore Rino Gattuso. L’intenzione della società, infatti, è quella di proseguire con l’attuale allenatore anche nella prossima stagione. Inoltre, Giuntoli avrebbe trovato l’accordo anche per il trasferimento di Kumbulla. Il suo arrivo, però, come quello di Rrahmani, avverrà a giugno.

Con questi cinque colpi, quindi, il Napoli è la regina non solo del calciomercato italiano, ma di quello europeo. Nessun club in Europa, infatti, ha speso tanto quanto Aurelio De Laurentiis.

Il presidente azzurro, però, non ha intenzione di fermarsi ed è pronto a chiudere altri due colpi in questi ultimi giorni di mercato. In particolare, dalla Svizzera è arrivato un annuncio a sorpresa: Ricardo Rodriguez è ad un passo dalla firma con la società partenopea.

La decisione sarebbe arrivata dopo la bocciatura di Ghoulam da parte di Gennaro Gattuso. Il terzino, infatti, non è in condizione per giocare delle partite di Serie A. Da qui, quindi, la decisione di acquistare il calciatore del Milan che, nelle prossime ore, potrebbe già arrivare a Napoli e svolgere le visite mediche. Se confermato, Ricardo Rodriguez sarebbe il sesto colpo del mercato invernale. L’affare si sarebbe riaperto dopo il fallimento della trattativa con il Fenerbahçe.