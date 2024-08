Napoli, dall’Arabia annunciano: “È fatta per Osimhen, accettato stipendio da 160 mln: sta per firmare”

Dopo quattro anni e la vittoria di uno Scudetto, Victor Osimhen lascia la SSC Napoli. Il calciatore azzurro, come riporta la testata araba Saudi Sport, ha accettato l’offerta del club e potrebbe firmare già nelle prossime ore.

“L’Al Ahli conclude il suo accordo ufficiale con il nazionale nigeriano Victor Osimhen, attaccante del Napoli, per un periodo di quattro stagioni, in cambio di 160 milioni di euro, e la firma ufficiale è tra poche ore”. Il sogno di Victor era quello di restare in Europa e giocare la Champions League, speranza che si chiuderà alle ore 00:00 del 30 agosto 2024.

OSIMHEN LASCIA NAPOLI E VA IN ARABIA: IL BOMBER HA ACCETTATO LA DESTINAZIONE, PER LUI UNO STIPENDIO DA 40 MILIONI DI EURO A STAGIONE PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI

Per questo motivo l’attaccante del Napoli spera in un possibile rilancio di Chelsea o PSG nelle prossime ore e solo a mercato chiuso si accaserà all’Al Ahli. Ad attenderlo uno stipendio da 40 milioni di euro netti a stagione, ma non avrà la possibilità di giocare ancora in Europa.

L’accordo col calciatore è fatto e si sta passando alle discussioni con il Napoli. Aurelio De Laurentiis sa che non incasserà il valore della clausola rescissoria, ma la speranza è di arrivare almeno a 100 milioni di euro. Cifra, però, che il club arabo non verserà ma si fermerà tra i 75 e 80 milioni di euro.