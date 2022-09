Napoli, dalle critiche all’entusiasmo: retroscena De Laurentiis. La squadra ha un leader inaspettato

Dalle critiche ad un entusiasmo contagioso nel giro di poche settimane. È quanto successo in casa SSC Napoli, con la società che, dopo aver mandato via diverse bandiere, ha investito in maniera importante e mirata sul mercato.

Il Presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, è sempre stato vulcanico. Dal 2004 ad oggi, infatti, ha cambiato il proprio modo di vedere calcio. Celebre è quanto successo, come ricordato dal portale AreaNapoli.it, nella hall dell’albergo al momento dell’acquisto della SSC Napoli nel 2004: “Mi stanno prendendo in giro, l’affare può saltare e non per colpa mia: questa città è male amministrata“.

“Ora andiamo in tribunale e ci faremo sentire. I patti non si cambiano“. Arrivato a Napoli con dodici avvocati si fece subito sentire per la riassunzione dei dipendenti della società ormai fallita, passando dagli impiegati amministrativi fino ad arrivare a Salvatore Carmando.

Il rapporto con i tifosi azzurri è sempre stato un sali scendi, ma le cose cambiano con il passare degli eventi. Attualmente sulla panchina del Napoli siede Luciano Spalletti, il quale ha avuto il merito di rigenerare diversi calciatori. Tra questi vi è anche Stanislav Lobotka, il quale era stato considerato un giocatore da buttare nella precedente gestione.

Ora è una pedina fondamentale del nuovo Napoli e le sue prestazioni sono diventate davvero eccezionali.