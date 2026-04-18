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Napoli, dall’incontro Conte-ADL potrebbe nascere anche un rinnovo di contratto?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe non essere arrivato ai titoli di coda. Nonostante le tante voci circolate nelle ultime settimane, il futuro dell’allenatore resta ancora aperto e fortemente legato a un incontro che deve ancora avvenire con la società. Un summit atteso, fondamentale per chiarire intenzioni e prospettive reciproche.

Il confronto con Aurelio De Laurentiis sarà decisivo. Solo dopo questo faccia a faccia si capirà se esistono davvero le condizioni per proseguire insieme. Conte, come noto, chiede certezze: un progetto tecnico chiaro, investimenti mirati e una squadra costruita secondo le sue idee. Il presidente, dal canto suo, dovrà valutare richieste e sostenibilità, ma senza chiudere la porta a una possibile continuità.

Proprio dall’esito dell’incontro potrebbe nascere anche l’ipotesi di un rinnovo di contratto. Un’opzione che al momento non è ancora stata formalmente discussa, ma che resta sullo sfondo qualora il dialogo dovesse andare nella direzione giusta.

Per ora tutto resta in sospeso, in attesa del vertice chiarificatore. Napoli e Conte non hanno ancora deciso se continuare insieme, ma la sensazione è che nulla sia scontato. L’incontro con De Laurentiis sarà il crocevia decisivo: solo allora si capirà se il matrimonio potrà proseguire o se le strade si divideranno.

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