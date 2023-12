Napoli, dall’Inghilterra annunciano: “Simeone ha chiesto la cessione, vuole giocare di più”

Nonostante la mancanza di Victor Osimhen, in attacco l’allenatore Walter Mazzarri preferisce Giacomo Raspadori a Giovanni Simeone. L’attaccante azzurro è diventato la terza scelta nel ruolo di centrale e si tratta, ovviamente, di una situazione che bisognerà risolvere.

Dall’Inghilterra arrivano voci preoccupanti sul futuro dell’attaccante argentino, con SKY che rivela come il calciatore avrebbe chiesto alla proprietà di essere ceduto.

POCO SPAZIO A DISPOSIZIONE, GIOVANNI SIMEONE CHIEDE LE CESSIONE ALLA SSC NAPOLI

L’attaccante avrebbe quindi chiesto di andare via per avere maggiore spazio per mettere in mostra le proprie qualità.

Bisogna ora capire le intenzioni della proprietà a vendere un calciatore comunque importante come Simeone nel mercato di gennaio.