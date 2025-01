Napoli, Danilo ‘bloccato’ da Giuntoli: la richiesta del manager bianconero

Il Napoli si prepara ad accogliere Danilo Luiz, difensore brasiliano e ormai ex capitano della Juventus, individuato come il rinforzo ideale per la retroguardia di Antonio Conte. Il giocatore ha già trovato un accordo con il club partenopeo, ma il trasferimento dipende dalla risoluzione del contratto che lo lega ancora alla società bianconera, in scadenza a giugno 2025.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Danilo avrebbe accettato un contratto con il Napoli fino al 2026, con un ingaggio annuale di 2,5 milioni di euro. “La SSC Napoli è pronta a ufficializzare l’ingaggio del brasiliano, una volta che sarà libero come free agent”, ha scritto Schira sul suo profilo X.

DANILO ALLA SSC NAPOLI G’A A GENNAIO 2025, IL PROBLEMA E’ RAPPRESENTATO DA CRISTIANO GIUNTOLI: IL MANAGER JUVENTINO NON VUOLE RINFORZARE IL NAPOLI

Giuntoli è consapevole dell’accordo di Danilo con il Napoli ma non vorrebbe che tale trasferimento venisse effettuato a gennaio. Il manager bianconero non vuole rinforzare il Napoli anche perché, dalla parte inversa, vi è lo stesso comportamento.

Giuntoli, infatti, avrebbe da tempo messo nel mirino due calciatori del Napoli: Raspadori ed Osimhen. Da parte di Aurelio De Laurentiis, però, non c’è stata nessuna apertura dal momento che non vuole rinforzare una diretta concorrente. Se il Napoli eliminasse tale decisione, permettendo alla Juve di acquistare i due calciatori alle condizioni economiche di tutti gli altri club, potrebbero aprirsi le porte di Danilo ed anche altri calciatori.