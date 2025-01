Napoli, Danilo ha firmato il contratto per luglio ma si vuole anticipare l’arrivo a gennaio: l’annuncio arriva da Ciro Venerato

La SSC Napoli, come annunciato da Ciro Venerato ai microfoni RAI, ha già ingaggiato, a parametro zero, il difensore della Juventus, Danilo: “Ma ormai Danilo si sente del Napoli, ha già firmato per gli azzurri da svincolato dal primo luglio, ha già l’accordo, lo sa anche la Juventus. Avere per 6 mesi un giocatore fuori rosa che già sa che dal primo luglio è un tesserato del Calcio Napoli è un controsenso […]”.

“Entro il 3 febbraio Conte avrà Danilo. Napoli e Juventus fanno finta di litigare, perché la Juve chiede 2 milioni d’indennizzo, il Napoli non intende mettere neanche un euro […]”, ha riportato Ciro Venerato.

DANILO NUOVO DIFENSORE DEL NAPOLI DA LUGLIO 2025, LA DIRIGENZA PARTENOPEA PROVA AD ANTICIPARE L’ARRIVO DELL’AZZURRO GIA’ A GENNAIO PER METTERLO A DISPOSIZIONE DI ANTONIO CONTE

Già nei giorni precedenti, il giornalista aveva annunciato il buon esito della trattativa per il calciatore: ” “Da luglio 2025 Danilo sarà un giocatore del Napoli. Accordo fatto tra l’entourage del brasiliano e la dirigenza campana, superata la concorrenza araba e del Milan”.