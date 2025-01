Napoli, Danilo sempre più vicino: accordo raggiunto, si attende la rescissione con la Juventus

Il Napoli si prepara ad accogliere Danilo Luiz, difensore brasiliano e ormai ex capitano della Juventus, individuato come il rinforzo ideale per la retroguardia di Antonio Conte. Il giocatore ha già trovato un accordo con il club partenopeo, ma il trasferimento dipende dalla risoluzione del contratto che lo lega ancora alla società bianconera, in scadenza a giugno 2025.

Contratto fino al 2026

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Danilo avrebbe accettato un contratto con il Napoli fino al 2026, con un ingaggio annuale di 2,5 milioni di euro. “La SSC Napoli è pronta a ufficializzare l’ingaggio del brasiliano, una volta che sarà libero come free agent”, ha scritto Schira sul suo profilo X.

Nelle ultime ore, le negoziazioni tra Danilo e la Juventus sembrano aver subito un’accelerazione. Se inizialmente le posizioni delle parti apparivano distanti, ora filtra ottimismo per una soluzione positiva.

Antonio Conte, da tempo estimatore del difensore, attende con interesse l’evolversi della situazione, pronto ad accogliere un elemento di esperienza e qualità per rinforzare il reparto arretrato.

Con Danilo sempre più vicino, il Napoli conferma la sua strategia di rafforzamento mirato per consolidare la leadership in campionato e ambire a successi anche a livello europeo.