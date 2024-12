Napoli, Danilo si avvicina sempre di più: ha già accettato, è il primo acquisto per Antonio Conte?

La SSC Napoli è ad un passo dal perfezionare il primo acquisto del mercato di gennaio. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la trattativa prosegue spedita ed il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento in Campania alla corte di Antonio Conte.

“Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli è pronto a potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte, specialmente in difesa. L’obiettivo dell’allenatore italiano e del direttore sportivo Manna resta Danilo, che ha già dato l’ok al trasferimento. Il difensore brasiliano ha infatti capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta e vuole per questo liberarsi gratis”.

“Questo non da oggi ma da tempo, con solamente la situazione infortuni che ha favorito il suo ritorno tra gli undici titolari nelle ultime gare. Il suo contratto con i bianconeri scadrà infatti a giugno 2025. Il Napoli e Antonio Conte lo aspettano“.

Danilo, quindi, potrebbe essere il primo acquisto di gennaio, un colpo che si è reso necessario ed urgente dopo l’infortunio rimediato da Alessandro Buongiorno che, secondo le ultime indiscrezioni, rischierebbe di saltare l’intero mese di gennaio e ritornare quindi direttamente ad inzio febbraio a disposizione del mister partenopeo.