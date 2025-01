Napoli: Danilo, Skrniar, De Vrij per una difesa di ferro. Ma Conte farebbe follie per un altro difensore

Tra gennaio e il mercato estivo, la SSC Napoli rinforzerà la difesa a disposizione di Antonio Conte. Rrahmani e Buongiorno continueranno ad essere i titolari, ma il mister vuole calciatori all’altezza anche in panchina, soprattutto in vista del prossimo anno dove le competizioni saranno di più e ci sarà anche il ritorno in UEFA Champions League.

Diversi sono i nomi che gli azzurri stanno puntando per sostituire Rafa Marin e Juan Jesus. Danilo, Skriniar e De Vrij sono in cima alla lista, con quest’ultimo che continua ad essere un pilastro dell’Inter ma che, al momento, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.

NAPOLI, ANTONIO CONTE VUOLE UNA SUPER DIFESA IN VISTA DEL RITORNO IN UEFA CHAMPIONS LEAGUE: IL SOGNO DEL MISTER PARTENOPEO E’ SEMPRE STATO UN EX AZZURRO

Antonio Conte, con questi difensori, potrebbe anche optare per un cambio modulo e optare per la difesa a tre. Tuttavia, il sogno del mister azzurro per la difesa sarebbe proprio un ex Napoli, il coreano Kim.

Quest’ultimo è sempre stato un pupillo del mister e, non a caso, anche durante l’estate scorsa si PROVò ad un ritorno come rivelò Gerardo Fasano ai microfoni di AreaNapoli.it: “Il mister farebbe carte false per portarlo a Napoli. Naturalmente il Bayern Monaco dovrebbe contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio […]”. Difficile, tuttavia, che il Bayern Monaco si privi del suo difensore, soprattutto stagione in corso.