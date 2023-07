Napoli, Danso per sostituire Kim: arriva il sì del difensore, un affare da 30 milioni di euro

La SSC Napoli punta su Kevin Danso come successore di Kim. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per acquistare le prestazioni sportive del miglior difensore dell’ultimo campionato francese e sarebbe pronto ad offrire cifre importanti al club proprietario del cartellino. L’edizione odierna de Il Mattino riporta: “Il Napoli vuole arrivare a Kevin Danso, difensore del Lens. Non mancano i contatti con il club francese da parte degli azzurri, ma servono almeno 30 milioni di euro per arrivare alla chiusura positiva della trattativa“.

“La dirigenza del club partenopeo potrebbe sfruttare la volontà del giocatore: Danso ha avvertito il Lens che l’avventura in Italia non gli dispiacerebbe […]“. Da parte del calciatore, quindi, sarebbe arrivata la disponibilità al trasferimento in Campania. Danso sarebbe il primo della lista per sostituire Kim e per affidare a Rudi Garcia un difensore di livello internazionale.