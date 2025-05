Napoli, David a rischio? Conte preferirebbe Kean per insidiare Lukaku. In arrivo la prima ufficialità

La permanenza di Antonio Conte al Napoli potrebbe portare a nuovi colpi di scena. Mentre per De Bruyne la trattativa è ormai alla conclusione, non si può dire lo stesso per l’attaccante David, il quale, a sorpresa, potrebbe anche essere accantonato per decisioni diverse dell’allenatore, il quale preferirebbe avere un altro calciatore per completare il reparto offensivo.

Conte, infatti, ritiene Lukaku un titolare inamovibile e preferirebbe un suo sostituto come Lucca o Bonny. Il sogno dell’allenatore sarebbe l’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, per il quale la Viola chiede il valore della clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Kean sarebbe l’unico nome che potrebbe insidiare la titolarità di Lukaku.

NAPOLI, ARRIVA LUCA MARIANUCCI DALL’EMPOLI: ANNUNCIO UFFICIALE IN ARRIVO, LA CONFERMA DALL’AGENTE MARIO GIUFFREDI

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Luca Marianucci, Mario Giuffredi, il quale ha svelato la data dell’ufficialità del trasferimento in Campania: “Marianucci? Abbiamo trovato tutti gli accordi fra noi, Empoli e Napoli, l’ufficialità arriverà entro il primo giugno. Luca ha una grande personalità ed è un ragazzo intelligente”.

“Può seguire lo stesso percorso di Di Lorenzo, con la differenza che Marianucci arriva al Napoli a 20 anni, mentre il capitano è arrivato che ne aveva 26. Lo step da Empoli a Napoli è grande, il ragazzo avrà bisogno di tempo ma può crescere bene. L’anno prossimo il Napoli avrà 20 partite in più e tutti i calciatori avranno più spazio. So che Conte vuole ragazzi determinati e intelligenti, e sotto questo punto di vista, Marianucci è perfetto”.