Napoli, David Neres si opera e mette Conte nei guai: i tempi di recupero sono lunghissimi

David Neres ha preso una decisione tanto sofferta quanto inevitabile: operarsi. Dopo settimane di terapie conservative e tentativi di gestione del problema, il dolore persistente legato all’infortunio non è mai realmente scomparso, spingendo l’esterno offensivo a scegliere la via dell’intervento chirurgico, in pieno accordo con lo staff medico.

Una scelta che avrà conseguenze pesanti sul suo finale di stagione. L’operazione, infatti, costringerà Neres a uno stop prolungato, che di fatto lo terrà fuori per tutta la parte restante dell’annata. I tempi di recupero stimati parlano di un possibile rientro tra fine aprile e inizio maggio, ma si tratterebbe solo di un recupero formale: difficilmente potrà essere realmente protagonista nel finale di campionato.

Ed è per questo che, di fatto, i tifosi dovranno attendere settembre per rivedere un David Neres al 100%, pronto per la nuova stagione e pienamente integrato nel progetto tecnico. Per il calciatore, la decisione è stata presa guardando anche al futuro. Continuare ad allenarsi o scendere in campo convivendo con il dolore avrebbe potuto aggravare la situazione e compromettere il recupero definitivo.

Antonio Conte perde così una pedina importante nel momento cruciale della stagione, mentre Neres inizierà il suo lavoro per tornare al massimo della condizione. L’obiettivo è chiaro: azzerare i problemi fisici, lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio e ripartire da settembre, quando potrà davvero tornare a fare la differenza.