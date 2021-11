Napoli, David Ospina tentato dalla Lazio: rinnovo per Meret?

In casa Napoli non è ancora stato sciolto il nodo portieri. Il titolare indiscusso al momento è David Ospina, ma bisogna ricordare che il suo contratto scadrà a giugno 2021. Il secondo portiere risponde al nome di Alex Meret, con il contratto fino al 2023 e con il morale basso per la poca considerazione riservatagli prima da Gattuso e poi da Spalletti.

Appare così evidente che una scelta è da fare al più presto, rinnovando il contratto a uno dei due estremi difensori. Il fattore anagrafico-economico suggerirebbe alla dirigenza azzurra di rinnovare il contratto a Alex Meret.

Il giovane italiano accetterebbe di buon grado il rinnovo, a patto di ricoprire il ruolo di primo portiere in rosa. Ciò comporterebbe così l’addio di David Ospina. Il fattore tecnico-tattico, soprattutto secondo il progetto di Luciano Spalletti, vede però il colombiano nettamente in testa alle gerarchie.

Una situazione di non facile analisi, a cui si aggiunge un interessamento di mercato delle ultime ore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com infatti, la Lazio sarebbe piombata sulle orme di Ospina per acquistarlo a parametro zero per la prossima stagione.

Da parte sua l’ex Arsenal è molto tentato dalla meta capitolina, soprattutto alla luce dell’eventuale svincolo automatico che scatterà alla naturale scadenza del suo attuale contratto con il Napoli.