Napoli, David sempre più lontano: chiede uno stipendio alto

La trattativa per portare Jonathan David al Napoli si presenta complessa al momento. Nonostante l’interesse degli azzurri per l’attaccante canadese, le richieste salariali dell’atleta hanno alzato il livello di difficoltà nelle ultime settimane.

De Laurentiis non vuole accontentarlo

Mentre si profila l’addio di Osimhen, con un ingaggio attuale di 10 milioni di euro, David sembra non essere disposto a scendere al di sotto dei 5 milioni di euro. Una cifra che risulta elevata per i parametri economici della Serie A italiana.

Il Napoli, d’altro canto, preferirebbe mantenere un tetto salariale intorno ai 4 milioni di euro, con la possibilità di concedere un salario più alto a giocatori chiave come Osimhen o Kvaratskhelia in futuro. Per gli altri giocatori, l’idea è di non eccedere con gli stipendi.

Queste dinamiche sono state riportate da Tuttomercatoweb, evidenziando la complessità della situazione e la necessità di trovare un compromesso tra le richieste del giocatore e le possibilità finanziarie del club partenopeo.