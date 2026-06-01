Napoli, De Bruyne vuole rimanere ma a certe condizioni: la richiesta ad Allegri

Massimiliano Allegri è pronto per il suo nuovo incarico di allenatore del Napoli. Una delle questioni più urgenti è capire quale sia il ruolo di Kevin De Bruyne.

Il giocatore fuoriclasse è arrivato la scorsa estate. Questa sua prima stagione non è stata delle migliori. Il calciatore belga, infatti, non è riuscito a godersi la bellezza del gioco; per via delle tante pressioni. Proprio per questo, non appena sono terminate le partite, il centrocampista ha esposto una serie di problemi e ha detto di essere disposto a rimanere nel club azzurro ma a determinate condizioni.

A questo punto, la palla passa al nuovo tecnico. Tra i due vincenti ci sarà prossimamente un incontro. Allegri nella sua carriera ha incontrato tanti giocatori di primo livello, come Luka Modrić e Cristiano Ronaldo, e ha dimostrato non solo di saperli gestire, ma anche di farli rifiorire in momenti di stallo.

La sfida questa volta è molto ardua. KDB, da un lato, si avvicina a dire addio al mondo del calcio; dall’altro, resta uno dei centrocampisti più forti al mondo, capace di svoltare la partita; quando è nelle sue condizioni migliori. Ad oggi, il giocatore belga non è soddisfatto. Vuole, infatti, tornare ad essere leader e protagonista indiscusso dei match.

Allegri dovrà riuscire a sviluppare una formazione che consenta al calciatore di giocare liberamente, dando quel tocco che l’ha sempre contraddistinto. De Bruyne ed Allegri potrebbero dar vita ad un gioco nuovo e divertente. Non resta, dunque, che aspettare i risvolti del mercato.