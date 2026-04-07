Kevin De Bruyne ha speso parole importanti per il suo compagno di squadra al Napoli, Rasmus Hojlund, intervenendo ai microfoni nel corso di una recente intervista. Il centrocampista belga non ha nascosto la propria ammirazione per l’attaccante danese, sottolineando come, fin dal primo allenamento insieme, abbia notato qualità fuori dal comune, soprattutto in termini di forza fisica, mentalità e fame di migliorarsi.

De Bruyne, forte della sua enorme esperienza maturata ai massimi livelli del calcio europeo, ha evidenziato come Hojlund, nonostante abbia soltanto 22 anni, mostri già una maturità rara per un giocatore della sua età. L’ex Manchester City ha spiegato che l’attaccante ha tutto ciò che serve per imporsi.

Secondo De Bruyne, se Hojlund continuerà su questa strada, il suo futuro è già scritto. Il belga lo considera infatti un potenziale top player a livello mondiale, convinto che Napoli possa rappresentare l’ambiente ideale per il definitivo salto di qualità.

Queste le dichiarazioni: “Devo provare a servirlo, se non gli dai la palla smetteranno di fare un movimento e sarebbe peggio anche per me. Può diventare un top player, ha grandi qualità, ha passato un periodo difficile a Manchester ma ora qui sta facendo molto bene. È ancora giovane, ha molto tempo avanti a sé”.