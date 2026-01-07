Napoli, De Bruyne può lasciare già a gennaio? Club arabi pronto ad ingaggiarlo anche da infortunato

Arrivato come acquisto simbolo dell’estate, Kevin De Bruyne avrebbe dovuto accendere i sogni del Napoli, ma il suo percorso in azzurro si è subito complicato. I continui problemi fisici hanno frenato l’impatto del belga, fermo dal 25 ottobre dopo la lesione al bicipite femorale rimediata contro l’Inter.

Il suo rientro è previsto non prima di marzo, ma nel frattempo si apre uno scenario inatteso legato al mercato invernale. Secondo Il Mattino, la dirigenza partenopea potrebbe prendere seriamente in considerazione una cessione anticipata qualora arrivassero offerte concrete dall’Arabia Saudita.

Un’ipotesi tutt’altro che remota, visto che diversi club della Saudi Pro League sarebbero pronti a investire su De Bruyne anche durante l’infortunio, consentendogli di continuare il percorso di recupero lontano dall’Italia. Lo stesso giocatore, dal canto suo, sarebbe disposto a valutare nuove opzioni per il futuro.

A pesare sulle decisioni sarà soprattutto il Mondiale. Per il classe 1994 potrebbe trattarsi dell’ultima Coppa del Mondo della carriera e, proprio per questo, l’obiettivo principale resta quello di evitare ricadute e gestire con prudenza il rientro in campo. Inoltre, l’attuale assetto tattico di Conte, basato sul 3-4-2-1, potrebbe rendere meno semplice un suo immediato reinserimento.