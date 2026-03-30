lunedì, Marzo 30, 2026
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Il Napoli vuole un altro colpo “alla De Bruyne “

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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La permanenza di Bernardo Silva al Manchester City, con l’avvicinarsi della fine della stagione, è sempre più incerta.

La scadenza del contratto del centrocampista è prevista per Giugno. Molto probabilmente, terminate le partite, il calciatore portoghese volerà verso una nuova esperienza.

Stando a quanto riportato da “CaughtOffside.com”, l’attaccante non avrebbe perso tempo e già avrebbe comunicato alla dirigenza della squadra inglese la sua intenzione di non rinnovare l’accordo.

Silva non ha ancora deciso quale sarà la prossima maglia che indosserà. Ma, di certo, le squadre interessate a lui mancano. Alcuni team dell’Arabia Saudita e MLS subito si sono messe in contatto con gli agenti del calciatore per avviare le trattative.

A muoversi sono state anche alcune big europee, come il Barcellona e l’Atletico Madrid. Guardando al panorama italiano, sembra che a farsi avanti siano state anche la Juventus ed il Napoli. Il club partenopeo non smette di sognare in grande e sta cercando di compiere un altro grande colpo, come quello di De Bruyne.

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