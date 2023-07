Napoli, De Laurentiis acquista Cheddira: sarà poi girato all’Empoli in prestito

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha iniziato a programmare il mercato estivo. Secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, nel mirino del numero uno azzurro c’è un calciatore di proprietà del Bari, Walid Cheddira, il quale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane per poi essere girato ad un club di Serie A, l’Empoli.

Il desiderio dell’attaccante che nella passata stagione ha messo a segno 17 reti, è quello di confrontarsi con il palcoscenico della Serie A. Per non cederlo ad un prezzo di saldo, però, la famiglia De Laurentiis è pronto a portarlo da Bari a Napoli per una cifra comunque importante, 12 milioni di euro. Stesso destino, forse, per un altro pezzo pregiato del Bari, Elia Caprile. Anche il portiere del Bari, infatti, potrebbe arrivare a Napoli per poi essere trasferito in prestito per un anno sempre alla squadra toscana.