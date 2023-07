Napoli, De Laurentiis annuncia il nome del nuovo direttore sportivo

Il Napoli ha definitivamente concluso l’era Giuntoli con la conquista del terzo scudetto della storia azzurra. Quello svolto da Cristiano Giuntoli è stato sicuramente un ottimo lavoro che ha permesso l’arrivo all’ombra del Vesuvio di tantissimi talenti.

Ma a tutto c’è una fine e questo era il momento per Giuntoli di dire definitivamente addio al Napoli. Quella del direttore sportivo è una figura fondamentale per una squadra e proprio per questo il presidente De Laurentiis ha lavorato per assicurare un nome importante.

L’annuncio del nuovo direttore sportivo è arrivato attraverso i canali social ufficiali del presidente: “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!”

Dunque, si tratta di Mauro Meluso, 58 anni, che ha lavorato alla promozione del Lecce dalla Serie C alla Serie A per poi passare allo Spezia nel 2020.