Napoli: De Laurentiis aveva tra le mani un accordo per Koulibaly al PSG

La sessione di mercato che si è da poco conclusa è stata molto fitta per il Napoli sia in entrata che in uscita. Se da un lato, infatti, ha ora a disposizione una rosa importante e completa, dall’altro ha visto anche andare via diversi dei big delle stagioni passate.

Tra i titolarissimi della scorsa stagione che sono andati via c’è Kalidou Koulibaly. Il nigeriano, infatti, è approdato in Premier League al Chelsea e non ha mai nascosto il desidero di una nuova avventura e il bisogno di nuove sfide da affrontare.

Le ultime indiscrezioni riguardo la sua permanenza a Napoli nelle scorse stagioni arrivano dall’esperto di mercato Fabio Santini durante un intervento a 7 Gold. Secondo quanto dichiarato, il calciatore sarebbe potuto andare via da Napoli ben prima di quest’anno. Sembra, infatti, che De Laurentiis avesse tra le mani un accordo di 70 milioni più bonus con Paris Saint Germain che non si è concluso perché il club parigino aveva in mente la formula del prestito con obbligo di riscatto mentre il presidente azzurro avrebbe voluto tutto e subito.