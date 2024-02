Napoli, De Laurentiis blinda alcuni giocatori: Di Lorenzo è il primo

Dopo l’annuncio dell’arrivo del mister Francesco Calzona, il Napoli non può permettersi cedimenti. Il tecnico della nazionale slovacca ha firmato nella giornata del 19 febbraio un contratto con il club partenopeo fino al 30 giugno.

Oggi pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra prima del suo esordio contro il Barcellona. Aurelio De Laurentiis è fiducioso e secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha individuato alcuni giocatori considerati intoccabili per la rosa.

Tra i giocatori blindati Di Lorenzo

“Capitan Di Lorenzo guida il gruppo degli intoccabili, degli uomini attorno a cui costruire la squadra che verrà. Con lui ci sono Politano, Lobotka e Anguissa, colonne dello scudetto per cui si dovrà solo stare attenti a eventuali offerte indecenti”, scrive il noto quotidiano sportivo.

Non è tutto, perché secondo la GdS ci sono altri esponenti della rosa da blindare in vista del futuro: “Olivera, frenato quest’anno da un brutto infortunio, e poi i nuovi Natan, Ngonge e Mazzocchi. Discorso a parte merita invece Kvaratskhelia: la stella georgiana dovrà discutere del rinnovo dopo due stagioni in cui ha guadagnato appena 1,5 l’anno, nonostante il certificato da top player. Ma è lui il simbolo del futuro e De Laurentiis farà di tutto per convincerlo a rinnovare anche senza Champions League”.