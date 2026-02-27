venerdì, Febbraio 27, 2026
Napoli, De Laurentiis blinda il leader silenzioso: contratto fino ai 35 anni, ingaggio monstre

Moreno Zannone
De Laurentiis, Presidente del Napoli
Fonte foto: Di Gino pilotino - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65618643

Il Napoli blinda Amir Rrahmani e lo fa con una scelta chiara e decisa, nel segno della continuità e dell’esperienza. Il club azzurro ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del difensore kosovaro, pronto a legarsi alla società fino al 2029, quando avrà 35 anni.

Rrahmani, arrivato a Napoli nel 2020, è diventato nel tempo uno dei pilastri della difesa. Affidabile, leader silenzioso e sempre costante nel rendimento, il centrale ha saputo conquistarsi la fiducia di allenatori e compagni, risultando determinante anche nei momenti più delicati. Proprio per questo il Napoli ha deciso di premiarlo con un rinnovo importante, che prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione.

Con questa mossa, il club partenopeo spegne definitivamente le sirene estere, in particolare quelle provenienti dalla Turchia, dove diversi club avevano manifestato interesse per il difensore. La volontà del Napoli è stata chiara fin da subito: trattenere Rrahmani .

Il rinnovo di Rrahmani rappresenta dunque una scelta di stabilità e programmazione. In un calcio sempre più orientato al cambiamento, il Napoli sceglie di puntare sull’usato sicuro, assicurandosi uno dei suoi leader fino al 2029 e confermando la volontà di mantenere una struttura forte e riconoscibile negli anni a venire.

