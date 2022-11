Napoli, De Laurentiis blinda Lobotka

In Europa e in Italia il Napoli del presidente De Laurentiis si conferma inarrestabile. Dopo lo stop subito in Champions League gli azzurri hanno subito reagito a testa alta conquistando la decima vittoria consecutiva in Serie A tenendo la vetta della classifica ad otto punti di distanza dalla seconda.

Merito di una squadra forte dal punto di vista psicologico e completa in ogni reparto di gioco. Questo era l’obiettivo del mister Spalletti che ha più volte ribadito: “l’addizione delle qualità di 22 giocatori fa più dell’addizione delle qualità di 11 giocatori“.

Altro merito va al presidente De Laurentiis per l’importante turnover supportato dagli acquisti della scorsa sessione di mercato. Con la partenza di perni azzurri come Insigne, Mertens e Koulibaly si temeva il confronto in campionato ma gli acquisti hanno saputo ben compensare le uscite.

La rosa, quindi, si è rinforzata non solo grazie alle nuove entrate, si pensi a Kvaratskhelia e Kim, ma anche grazie alla rigenerazione di giocatori già in maglia azzurra come Lobotka.

Lo slovacco, infatti, con il mister Spalletti ha ritrovato la propria dimensione in campo. Proprio per questo il presidente ha voluto blindarlo in azzurro fino al 2027 con un contratto da 3 milioni di euro bonus compresi più 2 milioni alla firma.