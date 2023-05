Napoli, De Laurentiis brinda con Lotito. Potrebbe aver trovato il nuovo allenatore?

Il Napoli ha ufficialmente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra dopo oltre trent’anni d’assenza. Il tutto è stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia dalla squadra e dalla dirigenza.

Le cose, però potrebbero cambiare completamente il prossimo anno in quanto filtrano già notizie riguardo un probabile addio di Spalletti che, di comune accordo con la società, potrebbe non essere riconfermato come tecnico del Napoli.

Il presidente De Laurentiis, quindi, è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e sono non poche le voci di mercato che girano. Secondo quanto riportato dall’emittente radio ufficiale del Napoli, sembra che il patron azzurro si sia lasciato scappare qualche indiscrezione.

Le voci non sono state confermate, ma come riportato da Kiss Kiss Napoli sembra che De Laurentiis, durante un brindisi con Claudio Lotito, abbia detto “Punto tutto su Italiano“.

Insomma, al momento non si hanno conferme di quelli che saranno i piani della dirigenza azzurra ma non è da escludere che il presidente possa tentare di portare in panchina l’attuale tecnico della Fiorentina.