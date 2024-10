Napoli: “De Laurentiis cambiò idea su Gilmour”

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis si ritrovò a cambiare idea sull’investimento per Billy Gilmour, dopo aver rischiato di non prenderlo per via della mancata cessione di Victor Osimhen

La mancata cessione di Victor Osimhen ha rischiato di far saltare quasi ogni trattativa del Napoli, nell’ultima sessione di mercato. Uno tra tanti, Billy Gilmour che in estate ha rischiato davvero di non arrivare a Napoli. Il centrocampista scozzese è stato un investimento pesante per Aurelio De Laurentiis, che sta vedendo ripagato ogni centesimo speso.

Il giocatore scozzese, infatti, sta divenendo lentamente uno dei giocatori più importanti della rosa partenopea a tal punto che ora Aurelio De Laurentiis sembra contento d’aver speso dei soldi nel suo acquisto. Il giocatore, però, poteva non arrivare a causa di Victor Osimhen.

Osimhen, le ultime sull’addio al Napoli

Nonostante i contatti con Victor Osimhen e Alexander Isak nell’ultima finestra di mercato, il Chelsea non è riuscito a portare a casa un attaccante di qualità. Entrambi i giocatori sono ancora oggetto di interesse per i Blues. Il mese scorso si era detto che il Chelsea era in contatto con la squadra di Osimhen per un trasferimento a gennaio, mentre per quanto riguarda l’attaccante principale del Newcastle United, il Chelsea sta ancora girando intorno a Isak, che non ha ancora firmato un nuovo contratto.

Dopo il fallimento del suo trasferimento dal Napoli al Chelsea, Osimhen ha finito per unirsi al Galatasaray in prestito per una stagione. È stato riferito che una clausola di rottura potrebbe effettivamente vedere Osimhen lasciare il Galatasaray a gennaio, ma l’attaccante sembra aver gettato acqua sul fuoco. Quando gli è stato chiesto se rimarrà al club turco per la seconda metà della stagione, il 25enne ha detto: “Sì, resto qui”.