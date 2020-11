Napoli, De Laurentiis chiede 18 milioni per Milik: possibile intesa con l’Inter

Secondo quanto raccontato da Tuttosport, potrebbero esserci importanti aggiornamenti riguardo alla situazione di Milik in quel di Napoli. Il centravanti polacco, il cui addio è ormai scontato, si è convinto ad andare via a gennaio per provare a non perdere gli Europei con la propria Polonia.

Aurelio De Laurentiis però, nonostante i soli 6 mesi di contratto del calciatore, continua a chiedere per il suo cartellino non meno di 18 milioni. Una cifra importante, gonfiata anche un po’ dalla sensazione di rancore che il presidente azzurro prova a causa del comportamento del suo tesserato.

Nonostante la richiesta comunque su Milik vi è un buon mercato, soprattutto dalla Serie A. La squadra più interessata all’attaccante polacco continua a rimanere l’Inter. Antonio Conte sembra infatti star spingendo molto in tal direzione, desideroso di allenare l’attaccante azzurro inserendolo nel quarto slot disponibile nella propria rosa.

A favorire l’intesa tra i due club vi potrebbe essere una pedina molto importante: Matteo Politano. L’attuale ala offensiva del Napoli è infatti sotto la guida di Gattuso in prestito biennale. Al termine di questo periodo scatterà il riscatto obbligatorio fissato proprio a 18 milioni.

Ecco allora che le cifre collidono verso un’eventuale fumata bianca. Milik all’Inter in cambio del riscatto obbligatorio di Matteo Politano in quel di Napoli. Al momento vi è poco più di un’idea, le parti però si aggiorneranno a brevissimo.