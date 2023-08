Napoli, De Laurentiis ci ha riprovato per Gabri Veiga ma ha già firmato il contratto con l’Al-Ahli

Nelle ultime ore, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ci ha riprovato per il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il numero uno azzurro ha chiamato il potente agente del calciatore: “Il tarlo però gli è venuto, ed il Napoli, saputo tutto ciò, ha informato con una telefonata diretta tra De Laurentiis e l’agente Zahavi, di non aver mai alterato la stima nei confronti del ragazzo“.

Nulla da fare, però, la trattativa con il club arabo è ormai conclusa e il calciatore ha deciso di rifiutare gli azzurri per trasferirsi in Arabia Saudita: “Gabri Veiga, il bambino prodigio del Celta di soli 21 anni, non ha ancora firmato con gli arabi dell’Al-Ahli. Alla sua età, e non solo, 12 milioni di euro per cinque anni sanno di svolta per le generazioni future“.

Dopo oltre due mesi, è quindi finita la telenovela Veiga-Napoli, con il calciatore che ha firmato il suo contratto con il club arabo, così come confermato da Fabrizio Romano. Nelle prossime ore il calciatore approderà in Arabia Saudita per iniziare la sua nuova avventura calcistica.