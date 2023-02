Napoli, De Laurentiis comunica a Di Lorenzo la cifra per i traguardi Champions e scudetto

Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto. Questa volta, dopo gli uomini di Mourinho, che probabilmente avevano giocato la miglior partita della stagione, anche quelli dello Spezia sono stati costretti al KO degli azzurri.

Indescrivibile l’entusiasmo dei tifosi per le strade e sui social. Questa volta davvero sembra più vicino che mai lo scudetto perché “siamo più forti di qualsiasi scaramanzia” commentano sul web.

Solamente lo scorso anno si ironizzata riguardo i tanti record conquistati dalla squadra di Spalletti che è rimasta senza tricolore dal 1990. Questa volta, però, i tifosi sognano e la squadra festeggia ogni traguardo conquistato.

A sognare già in grande è anche il presidente De Laurentiis che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe comunicato a Di Lorenzo le cifre per i traguardi Champions e scudetto.

A dare la notizia è stato Paolo Bargiggia: “Il Valore dei due premi per i partenopei è di cinque milioni di euro. Questa è la cifra che riceverebbero per ognuno dei due traguardi conquistati, chiaramente da dividere per i 25 giocatori in rosa“.