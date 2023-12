Napoli, De Laurentiis disposto a cedere un esubero per 3 milioni di euro

In casa Napoli si pensa non solo al mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Il nuovo ds Meluso è infatti impegnato nel cedere alcuni esuberi e tra questi ci sarebbe anche Diego Demme, finito ai margini del progetto.

Anche Walter Mazzarri, infatti, considera l’italo-tedesco l’alternativa a Lobotka, rischiando quindi di vedere poco il campo anche quest’anno.

CESSIONE DIEGO DEMME, DUE CLUB DI SERIE A INTERESSATI AL CALCIATORE DELLA SSC NAPOLI

Per questo motivo il centrocampista sarebbe vicino all’addio con due club di Serie A che nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti: Salernitana ed Hellas Verona. Entrambi i club sono infatti a pagare al Napoli una cifra minima.

Il club sarebbero infatti disposti ad offrire al Napoli i 3 milioni di euro necessari per acquistare le prestazioni sportive del calciatore partenopeo e prenderlo, quindi, a titolo definitivo. Da parte del centrocampista, ovviamente, c’è il sì dal momento che non ha intenzione di trascorrere altri sei mesi in panchina.