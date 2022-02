Napoli, De Laurentiis: “Dobbiamo recuperare due anni buttati via. Se il calcio non funziona…”

Ai microfoni de Il Mattino è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Tra i vari spunti sulla società, il presidente ha parlato anche delle ultime vicende sportive legate alla pandemia.

“Dobbiamo fare in fretta, dobbiamo recuperare due anni buttati via. Non mi piace quello che leggo e sento. Ai presidenti dei club si danno colpe che non hanno, dimenticando cosa il mondo del calcio dà al Paese“.

“Se il sistema calcio non funziona, le responsabilità principali da tantissimi anni sono quelle delle istituzioni, calcistiche e governative. Ma davvero c’è chi crede che il nostro sistema si salva semplicemente introducendo i playoff e i playout? Abbiamo il compito adesso di metterci al lavoro e provare a rovesciare il tempo che è stato perso fino ad adesso“.

Per il presidente Aurelio De Laurentiis è quindi necessario darsi una mossa e riprendere quanto perso negli ultimi due anni.

Il presidente della società partenopea ha infine parlato del calciatore Lorenzo Insigne: “È una persona libera e in quanto tale è giusto che lui abbia preso la decisione che ha ritenuto fosse la più giusta e corretta per impostare la vita futura sua e della sua famiglia“.