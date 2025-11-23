Napoli, De Laurentiis e la plusvalenza Osimhen: dal Nord alimentano la polemica ma non c’è nessun rischio di penalizzazione

La questione legata alla plusvalenza di Victor Osimhen continua, ancora oggi, ad alimentare dibattiti e polemiche, nonostante il caso sia stato ampiamente chiarito in sede giudiziaria. Come ribadito da numerosi avvocati ed esperti del settore, il Napoli, così come il presidente Aurelio De Laurentiis, è già stato prosciolto e non corre alcun rischio.

Nonostante ciò, nelle ultime ore, dal Nord Italia sono tornate a circolare sui social alcune voci che parlano di una possibile penalizzazione fino a due punti ai danni del Napoli. Un’ipotesi che, secondo gli addetti ai lavori, non ha alcun fondamento normativo né giuridico.

La società azzurra, come confermato più volte, non rischia assolutamente nulla. La polemica rimane dunque confinata al mondo dei social, mentre il Napoli può proseguire il proprio percorso con piena serenità.

A confermare ulteriormente la solidità della posizione del club partenopeo ci sono anche gli ultimi pareri raccolti nel mondo sportivo e legale, che sottolineano come la giustizia federale non abbia motivo né basi per intervenire nuovamente.