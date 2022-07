Napoli, De Laurentiis è pronto a chiudere per Solbakken

Ola Selvaag Solbakken, classe ’98, è l’attaccante del Bodo Glimt e della nazionale norvegese.

Il calciatore, in scadenza di contratto a dicembre, si è rivelato una grande sorpresa durante le partite giocate in Conference League e su di lui hanno puntato gli occhi ben due squadre italiane.

La notizia della presenza della società Napoli sul giocatore è stata diffusa da Michele Criscitiello ai microfoni di Sportitalia. Secondo il giornalista, infatti, sembra che il Napoli abbia sorpassato la Roma per Solbakken e che De Laurentiis sia pronto a chiudere il colpo il prima possibile.

Non è ancora chiaro se l’attaccante entrerà a far parte o meno della rosa napoletana visto l’interesse della Roma su di lui che poteva pensare di prenderlo a parametro 0 nella prossima sessione di mercato. Ultime indiscrezioni rivelano che il giocatore e il suo procuratore siano stati visti atterrare a Roma ieri mattina per rientrare in tarda serata.