Napoli, De Laurentiis è sceso negli spogliatoi nel primo tempo con l’Empoli: “Poi non l’ho più visto”

Il giornalista SKY, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita tra Empoli e Frosinone: “Forte contestazione per i giocatori, forse per la prima volta così netta. Contestato anche De Laurentiis, che ha visto il primo tempo in tribuna, è sceso negli spogliatoi all’intervallo e non l’ho più visto“.

Al termine del primo tempo, quindi, Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi del Castellani, sicuramente per esprimere il proprio dissenso per la prestazione insufficiente.

Nonostante la sconfitta, però, la dirigenza partenopea non sembra avere intenzione di sollevare dall’incarico Francesco Calzona. De Laurentiis riconosce le difficoltà ed ora aspettare solo il termine della stagione per iniziare a programmare il futuro.

Massimo Ugolini ha poi concluso: “I tifosi durante tutta la stagione hanno sostenuto la squadra anche per riconoscenza nonostante i risultati, gli ultimi hanno rotto gli argini e c’è stata questa aspra contestazione“