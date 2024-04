Napoli, De Laurentiis frena il Barcellona per Lobotka

Stanislav Lobotka aveva commentato positivamente i complimenti ricevuti da Xavi, ex giocatore del Barcellona. Nello specifico, il polacco disse: “È un piacere quando il tuo idolo d’infanzia, Xavi, ti loda per come giochi. Mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”.

De Laurentiis frena l’entusiasmo

Questa dichiarazione aveva lasciato intendere una voglia di partire e iniziare così una nuova avventura con un altro grande club. Infatti, a seguito a questi commenti, erano circolate voci riguardanti un possibile interesse da parte del club blaugrana.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe già respinto le proposte del Barcellona per il talentuoso centrocampista azzurro.