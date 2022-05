Napoli, De Laurentiis ha chiesto Parisi all’Empoli

Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto a Fabrizio Corsi informazioni su Parisi. Il calciatore interessa al Napoli, trattative in corso

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non si fermano. L’addio di Mario Rui sembra ormai quasi confermato e – lo abbiamo già detto – servirà un innesto per affiancare Mathias Olivera.

L’uruguayano non potrà giocarle tutte, ecco dunque che si fa avanti l’idea Fabiano Parisi dell’Empoli. Già alcuni sondaggi fatti dal presidente partenopeo, che con l’Empoli ha buonissimi rapporti. Il calciatore potrebbe arrivare, ma c’è prima da sbrogliare la matassa Mario Rui.

Parla l’agente

A Radio Kiss Kiss, Mario Giuffredi – procuratore sia di Mario Rui che di Fabiano Parisi – ha espresso la propria opinione sulla questione. Inizia parlando del Napoli: “Il club dovrà prendere un terzino sinistro con caratteristiche diverse da Mario Rui e Olivera è più fisico, per il gioco delle coppie è perfetto. Ma De Laurentiis ha fatto un sondaggio per Parisi dell’Empoli”.

Poi il procuratore aggiunge: “Non porterei mai due miei assistiti dello stesso ruolo allo stesso club. Mario Rui magari può chiedere di provare nuove esperienze, ma è da valutare il futuro perché oggi è tutto molto presto. Aurelio De Laurentiis ha fatto un sondaggio per Parisi sicuramente nelle ultime settimane”. Andrà dunque visto dove possa accasarsi il portoghese. Senza il suo trasferimento non si potrà far nulla. Il calciatore vorrebbe – stando alle recenti voci di calciomercato – trasferirsi all’estero e provare una nuova esperienza. Un arrivo di Parisi chiuderebbe ogni possibilità di giocare per lui e con l’età che avanza dovrà trovarsi una sistemazione. Almeno, se vuole provare a giocare il prossimo mondiale.