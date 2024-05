Napoli, De Laurentiis ha delineato una lista di giocatori intoccabili: ecco quali sono

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha delineato una strategia ferma per la prossima stagione, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica. Non solo si tratterà di un confronto sulla situazione attuale del club, ma anche di un’analisi approfondita del mercato per stabilire chi saranno i giocatori considerati incedibili, destinati a costituire il nucleo fondamentale della squadra nella stagione successiva, indipendentemente dall’arrivo di un nuovo allenatore.

I nomi degli incedibili

Dopo la recente partita contro il Bologna, durante la quale i tifosi hanno manifestato il loro disappunto, chiedendo cambiamenti radicali, De Laurentiis si trova ora di fronte alla necessità di fare scelte ponderate e razionali.

Tra i nomi che emergono con chiarezza nella lista dei giocatori imprescindibili c’è Khvicha Kvaratskhelia, la cui permanenza è stata assicurata attraverso il rinnovo contrattuale, seppur tardivo ma meritato. Il talentuoso georgiano è destinato a diventare il fulcro della rinascita del Napoli e sarà affiancato da altri elementi chiave come Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Lobotka, Anguissa e Ngonge, tutti destinati a svolgere ruoli cruciali nella squadra.

Tuttavia, per gli altri giocatori la situazione è più incerta, con il loro futuro che pende ancora in bilico. La riorganizzazione della squadra sarà quindi una sfida complessa, ma De Laurentiis sembra determinato a mettere in atto le misure necessarie per garantire un futuro competitivo al Napoli.