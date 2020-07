Napoli, De Laurentiis ha individuato l’alternativa ad Osimhen

Aurelio De Laurentiis, con Gennaro Gattuso in panchina, vuole fare le cose in grande. Il presidente partenopeo, infatti, ha intenzione di regalare al mister un grande attaccante, un bomber che possa fare la differenza in una squadra già forte e compensare la partenza di Arek Milik.

Il nome maggiormente in voga è quello di Victor Osimhen. Tuttavia, le perplessità di quest’ultimo hanno portato la dirigenza azzurro a guardarsi intorno. L’alternativa numero uno al calciatore nigeriano sarebbe Luka Jovic, attaccante del Real Madrid.

Il bomber dei blancos, in questa stagione non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, motivo per il quale il presidente Florentino Perez ha deciso di metterlo sul mercato ad una cifra inferiore rispetto al prezzo pagato lo scorso anno per acquistarlo, 60 milioni di euro.

Con 40 milioni, Aurelio De Laurentiis potrebbe acquistare un grande calciatore con ampi margini di miglioramento. In questa stagione il calciatore ha messo a segno solo due reti in 26 presenze. Tuttavia, con la maglia dell’Eintracht Francoforte, le marcature del giocatore sono state ben 27.

Con Jovic, il Napoli compenserebbe l’ormai sempre più certo addio di Arek Milik, il quale ha chiesto alla società la cessione. Il giocatore, infatti, ha rifiutato l’ultimo rinnovo offerto dal presidente De Laurentiis.