Napoli, De Laurentiis ha un nuovo pupillo: in arrivo anche il rinnovo di contratto

Il Napoli guarda al futuro e lo fa partendo da una certezza che, in pochissimo tempo, è diventata centrale nel progetto tecnico e identitario del club: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non ha conquistato soltanto lo spogliatoio e lo staff, ma soprattutto il cuore dei tifosi, che lo considerano uno dei simboli della squadra. A riconoscere il suo valore è anche la dirigenza, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto che prevede una scadenza più lunga e un ingaggio aumentato.

Una mossa che va ben oltre il semplice adeguamento economico: è un segnale chiaro della volontà del club di costruire attorno a lui una parte importante del Napoli del futuro. All’interno del progetto tecnico del SSC Napoli, McTominay rappresenta un punto fermo. La società lo considera incedibile di fronte a qualsiasi offerta, anche economicamente allettante.

Il legame con i tifosi è un altro elemento fondamentale. La sua generosità, la disponibilità fuori dal campo e la mentalità da combattente incarnano perfettamente lo spirito che la piazza chiede ai propri beniamini. Non è solo una questione di rendimento: McTominay è percepito come un leader emotivo, uno di quei calciatori capaci di trascinare lo stadio e i compagni nei momenti più delicati.

Per questi motivi, il rinnovo assume il valore di una dichiarazione d’intenti. Il Napoli vuole fare di lui una nuova bandiera per i prossimi anni, un punto di riferimento attorno a cui costruire ambizioni e successi.