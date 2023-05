Napoli, De Laurentiis: “Ho chiamato Luis Enrique, vuole la Premier! Posso dirgli che…”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del sostituto di Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato: “Stiamo valutando diversi profili, una decina, che possano adattarsi per il 4-3-3. Sceglierò il migliore per proseguire il ciclo“.

“Luis Enrique come dopo Spalletti? Vuole andare in Premier League! Competiamo con campionati che sono più attraenti della Serie A. Posso dirgli solo che lì non c’è il Golfo e non si mangia bene come qui in Italia, ma più di questo…”.