Napoli, De Laurentiis imbufalito: a fine stagione può andare via tutta la squadra

Ennesima sconfitta e prestazione deludente della SSC Napoli che, contro il Bologna, non è riuscito a far cambiare idea ai propri tifosi, i quali hanno fischiato la squadra sia durante la partita che al termine della stessa, con le Curve del Maradona che hanno invitato la squadra a giocare senza maglia.

Il presidente Aurelio De Laurentiis era infuriato e, come conferma l’edizione odierna de Il Mattino, è andato via dal Maradona in un lampo. Era molto deluso e ce l’aveva principalmente con la squadra.

La partita di ieri mette una firma su una decisione presa ormai da settimane dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis: a fine stagione ci sarà una rivoluzione senza precedenti, nessun calciatore è sicuro di restare.

AURELIO DE LAURENTIIS IMBUFALITO CON LA SQUADRA, A FINE STAGIONE RISCHIANO DI ANDARE VIA TUTTI?

Dopo la vittoria dello Scudetto il presidente partenopeo si aspettava un altro atteggiamento. È rimasto deluso ed imbufalito per il modo di scendere in campo quest’anno, tanto che ora potrebbe mandare via tutta la squadra.